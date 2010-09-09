После раздела «Нафтогаза» одну из компаний могут отдать России

Отказ российских властей изменить подписанный в 2009 году газовый договор с Украиной ускорит реструктуризацию НАК «Нафтогаз Украина» согласно европейским стандартам. Об этом сказано в аналитическом обзоре Центра Восточных исследований (OSW, г. Варшава), которым располагает УНИАН.

«Нынешний украинско-российский спор может ускорить процесс реструктуризации и разделения «Нафтогаза» согласно обязательствам Европейского энергетического сообщества», - пишут эксперты.

Аналитики не исключили, что украинские власти после разделения «Нафтогаза» на несколько компаний могут допустить в одну из них российских капитал.

В тоже время эксперты назвали сомнительной возможность разорвать невыгодный газовый контракт с Россией от 2009 года путем раздела национальной нефтегазовой компании на несколько фирм.

«На самом деле ликвидация «Нафтогаза» не привела бы к аннулированию соглашения, обязательства по которому взяли бы на себя созданные вместо него компании», - пишут эксперты.

Напомним, что министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что работа по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» будет завершена до 1 января 2012 года, и приватизация входящих в него компаний может принести государству до 12 млрд. грн.