В Оттаве обсудят роль "восьмерки" в мире

Саммит глав парламентов стран "большой восьмерки", который пройдет в Оттаве 10-11 сентября, обсудит будущее G8 в контексте мировых процессов и деятельности "большой двадцатки", сообщил журналистам глава международного комитета Госдумы РФ Константин Косачев. "Вызывает большие вопросы неспособность стран "семерки" ("восьмерка" минус Россия, не принимающая участия в обсуждении финансово-экономических вопросов в этом формате) предсказать и предотвратить мировой кризис, уберечь от влияния ошибок крупнейших экономик, в частности США, третьи страны", - сказал депутат. Косачев полагает, что формат "большой восьмерки" актуален, заслуживает сохранения и развития. Однако, по его словам, все настойчивее высказываются мнения, что "восьмерке" предстоит более внятно определить свою роль в изменяющихся глобальных условиях. В повестке саммита также значатся проблемы многостороннего парламентского сотрудничества и обмен опытом в организации работы национальных парламентов стран организации.