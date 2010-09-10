Счетная палата прогнозирует дефицит бюджета на 10 млрд грн

Доходы общего фонда бюджета в 2010 году не будут выполнены примерно на 10 млрд грн. Такие выводы следуют из отчета Счетной палаты о выполнении Госбюджета в I полугодии, направленного Президенту, правительству и парламенту, сообщает Коммерсант-Украина. Аудиторы подсчитали, что в январе-июне в общий фонд бюджета поступило 89,9 млрд грн (92,3% от плана), или всего 41% от годового объема. Невыполнение могло оказаться еще более значительным, если бы не административное вмешательство Кабмина. В СП утверждают, что 7,6% всех доходов бюджета получено за счет невозмещения НДС (сумма выросла в 1,4 раза, или на 8,56 млрд грн – до 31,68 млрд грн). Это произошло из-за сокращения суммы возмещения НДС вдвое по сравнению с I половиной 2009 года – на 7,7 млрд грн, что позволило Кабмину вернуть лишь 31,3% от годового объема. Фактором риска для выполнения бюджетных показателей являются и налоговые переплаты, которые в январе-июне выросли на 305 млн грн, до 14,61 млрд грн. Среди административных факторов СП отмечает отчисление Нацбанком 5,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше, чем в 2009 году, а также повышение ставок акцизного сбора на сигареты, пиво и нефтепродукты. Их рост на фоне сокращения производства обеспечил дополнительные 3,5 млрд грн. «Административные факторы обеспечили увеличение доходов общего фонда бюджета почти на 13 млрд грн»,– говорят в СП. Учитывая фискальные риски, невыполнение плана доходов общего фонда в 2010 году составит как минимум 10 млрд грн. Включая доходы спецфонда, недобор сократится до 5 млрд грн. Существенно правительство сэкономило на ЖКХ (план не выполнен на 38,6%), охране окружающей природной среды (-22,8%), духовном и физическом развитии (-20,3%), экономической деятельности (-13,2%), медицине (-11,5%) и образовании (-9,4%). Самый высокий уровень финансирования показало лишь социальное обеспечение – 99% от плана.