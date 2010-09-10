Кризис в Украине продлится еще два-три года - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует выход Украины из экономического кризиса через два-три года. Об этом премьер заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам развития Крыма, передает УНИАН. «2-3 года ситуация в стране будет трудной. Почему она будет трудной? Прежде всего, потому что мы еще не вышли из кризиса. Мы не вышли на докризисный уровень производства», - сказал Азаров. По его данным, Украина сейчас производит меньше, чем в 2007 году, а ее затраты выросли в 1,5 раза. «Как же увязать возможность экономики и необходимость государственных расходов? Мы имели в прошлом году дефицит бюджета 16%. Каждая вторая гривна была заемная. Дальше мы не могли так жить», - сказал глава правительства. Азаров дополнительно подчеркнул, что альтернативы повышению цены на газ для населения Украины не было.