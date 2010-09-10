Германия дала Украине 21 млн евро

Германия выделила 21 миллион евро на развитие двусторонних отношений с Украиной. Протокол о сотрудничестве подписали в Киеве немецкое федеральное министерство экономического сотрудничества и развития и минэкономики Украины, сообщает Немецкая волна. Средства будут направлены на проекты по восстановлению украинской социальной инфраструктуры, коммунальную программу защиты климата и программу поддержки украинских банков. Кроме этого, в сфере технического сотрудничества будет реализоваться консультативный проект по созданию управленческой структуры к «Евро-2012», а также за немецкие деньги Украина будет учиться администрировать свои государственные финансы. «ФРГ занимает не только первое место среди стран Западной Европы по объемам внешнеторговых операций, но и является одним из главных партнеров в сфере технического и финансового сотрудничества. Германия входит в первую пятерку партнеров Украины по технической и финансовой помощи», – сказал пресс-секретарь министра экономики Украины Алексей Бык. По его словам, в этом году стороны договорились продлить сотрудничество в отрасли содействия инвестициям в украинскую экономику и поддержки малых и средних предприятий. Также будут разрабатываться общие проекты по энергоэффективности и борьбе с ВИЧ/СПИД. В частности, федеральное министерство окружающей среды Германии выделило Украине на эти цели средства в размере 5,6 миллионов евро. А федеральное министерство здравоохранения, которое финансирует немецко-украинскую партнерскую инициативу преодоления ВИЧ/СПИД, предоставило 3,2 миллиона евро. Немецко-украинское техническое сотрудничество началось восемь лет назад. За это время немецкая сторона, через поддержку проектов и грантов, предоставила Украине технической помощи на 453 миллиона евро.