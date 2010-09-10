Азаров пообещал не ограничивать экспорт зерна

Правительство Украины не планирует введение каких-либо ограничительных мер на экспорт зерна. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на совещании по развитию Автономной республики Крым в Симферополе, информирует Интерфакс-Украина>. «Несмотря на засуху, собран достаточный для того, чтобы обеспечить все экспортные и внутренние возможности, урожай. Продолжается уборка поздних зерновых. Мы ориентируемся на то, что мы полностью обеспечим себя продовольственной пшеницей, фуражным зерном», - заявил премьер. При этом он добавил: «Отвечая на возможность каких-то мер по ограничению экспорта, я хочу сказать: мы не планируем какого-либо ограничения экспорта. Мы сейчас собрали зернотрейдеров и сказали им откровенно, какой объем примерно мы можем выпустить за границу с тем, чтобы составить график экспорта зерна, чтобы он не нарушил нашу ценовую стабильность и нашу обеспеченность продовольственным зерном».