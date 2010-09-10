Против «5 канала» возбудили дело за экспорт пшеницы

Государственная таможенная служба Украины возбудила два уголовных дела против ООО «ТРК «Экспресс-информ» («5 канал») и ООО «ТРК «НБМ» по факту нарушения таможенного законодательства при экспорте пшеницы. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Гостаможни. В первом случае, согласно поданной в таможенный орган декларации и коммерческим сопроводительным документам, груз «пшеница» на теплоходе «Kaya Pioneer» (флаг Грузии) перемещался от ООО «ТРК «Экспресс-информ» в адрес одной из швейцарских компаний. Согласно документам, экспортировалась «пшеница группы А, мягкая, для продовольственных потребностей, урожая 2010 года, ГСТУ 3768-2010, насыпью, происхождением из Украины: 1 класса – 650 тонн, 2 класса – 2 тыс. тонн, 3 класса – 350 тонн нетто общей стоимостью почти 3,6 млн грн. Во время осуществления таможенного контроля товара, в соответствии с экспертным исследованием Киевского НИИ судебных экспертиз, установлено, что вместо заявленной для таможенного оформления пшеницы мягкой 2-го и 3-го класса фактически перемещается пшеница 1-го класса, всего общим весом 938,75 тыс. кг. Таможенному органу в качестве основания для перемещения товара через таможенную границу Украины предоставлены документы, содержащие неправдивые данные. Стоимость пшеницы составляет немногим более 2 млн грн. Во втором случае груз «пшеница» перемещался на теплоходе «Kaya Pioneer» (флаг Грузии) от ООО «Телерадиокомпания «НБМ» в адрес одной из швейцарских компаний. В документах заявлялось, что экспортируется «пшеница группы А, мягкая, для продовольственных потребностей, урожая 2010 года, ГСТУ 3768-2010, насыпью, происхождением из Украины: 1 класса – 1,1 тыс. тонн, 2 класса – 3,16 тыс. тонн, 3 класса – 370 тонн нетто общей стоимостью более 9 млн грн». Во время таможенного контроля товара экспертное исследование Киевского НИИ судебных экспертиз установило, что вместо заявленной пшеницы мягкой 1-го класса в количестве 1,1 млн кг фактически перемещается пшеница мягкая 2-го класса весом 1,0091 млн кг, а вместо заявленной в декларации пшеницы мягкой 2-го и 3-го класса фактически перемещается пшеница мягкая 1-го класса в количестве 5,855 тыс. тонн – всего общим весом 683,7 тонн. Общая стоимость перемещаемой пшеницы составила более 14 млн грн. По двум уголовным делам ведутся процессуальные действия.