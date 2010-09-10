Работникам газовых хозяйств обещают повысить зарплату

Повышение с 1 августа цен на природный газ для населения на 50% позволит улучшить финансовое состояние отрасли. Такое мнение высказал глава профсоюза работников газовых хозяйств Украины Олег Агрба, сообщает РБК-Украина. «В частности, это позволит увеличить зарплату сотрудников на 11%», - отметил Агрба. При этом он считает, что состоявшегося повышения цен на энергоносители для населения недостаточно, поскольку оно не выводит уровень стоимости услуг для населения даже на уровень себестоимости. Повышение цен на газ должно стать частью комплексной программы по развитию газового хозяйства, которую следует принять и начать исполнять немедленно, считает Агрба. «Сегодня уже надо говорить не о поддержке, а о реанимации отрасли», - подчеркнул он. Агрба напомнил, что сотрудники газораспределительных компаний в 2008-2009 гг. требовали от правительства повышения тарифов и внедрения комплексной программы развития отрасли. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа повысила розничные цены на природный газ для населения в среднем на 50% до 72,54-295,41 коп./куб. м (с НДС). Согласно меморандуму между Кабмином и МВФ, с 1 апреля 2011 г. планируется еще одно повышение цен на газ для населения на 50%.