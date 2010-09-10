Реконструкцию аэропорта в Симферополе спланируют в следующем году

В следующем году будет разработана проектно-сметная документация по Международному аэропорту «Симферополь». Реконструкция пройдет в 2013-2014 годах. Об этом заявил сегодня премьер-министр Николай Азаров на совещании по актуальным вопросам развития АРК, передает КИА. В частности, по словам главы Кабмина, у потенциальных инвесторов, прибывающих в Крым авиатранспортом, должно появиться желание вкладывать в развитие региона. «Когда видишь этот, так сказать, запущенный аэропорт, настроение вкладывать пропадает. А когда человек приземлится, увидит современный аэропорт, настроение поднимется и желание вкладывать», – считает Николай Азаров. Ранее сообщалось, что на полную реконструкцию Международного аэропорта «Симферополь» требуется не менее 80 млн. евро. Напомним, уставный капитал компании составляет 171,656 млн. гривен, 100% акций аэропорта находятся в собственности АРК.