Украине не хватает 366 гостиниц для проведения Евро-2012

Украине к Евро-2012 необходимо подготовить еще 366 гостиниц. Об этом сообщил глава Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий Пахля сегодня в Ивано-Франковске, пишет радио «Свобода». В частности, Пахля отметил, что необходимо провести ремонт и реконструкцию 265 гостиниц и завершить строительство 101 новых (47 - в Киеве, 24 - во Львове, по 15 - в Донецке и Харькове). Общий объем капиталовложений, по словам главы Гостуризма, превышает 320 млрд грн. При этом Пахля заявил, что это не бюджетные средства, а «оборотные активы гостиничных предприятий, это инвестиции - как внутренние, так и внешние». «Сегодня задание заключается в стимулировании привлечения инвестиции, чтобы программа была выполнена в полном объеме», - отметил Пахля. По его данным, в настоящее время в Украине 2500 гостиниц и других средств размещения, которые подлежат сертификации, в частности 13 пятизвездочных гостиниц и 68 – черырезвездочных. Как сообщалось ранее, Президент Украины Виктор Янукович к Евро-2012 освободил гостиницы от налогов.