Англия продает почтовую компанию Royal Mail

Правительство Великобритании заявляет, что национальная почтовая компания Royal Mail должна быть приватизирована или продана. Такое решение обнародовал бизнес-секретарь Винс Кейбл после получения обновленных рекомендаций от бизнесмен Ричард Хупер, сообщает Би-би-си. В докладе говорится, что дальнейшая поддержка почтовой службы возможна только при инвестировании денег частного капитала. Профсоюзы уже заявили, что такое решение разрушит систему почтовой связи и приведет к повышению почтовых расходов. Royal Mail столкнулась с сочетанием потенциально «смертельных проблем» - падение объемов почты, низкий уровень инвестиций, низкая эффективности. Новый законопроект появится уже этой осенью, сказано в сообщении.