Украина договорится с РФ о строительстве атомных реакторов

Правительства Украины и Российской Федерации в середине сентября намерены согласовать проектов кредитного и гарантийного соглашений по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил сегодня генеральный директор НАЭК «Энергоатом» «Атомпроектинжиниринг» Владимир Бронников, передает УНИАН. «На середину сентября запланирован контакт рабочих групп с двух сторон, после которого будут известны детали», – сказал он. Сегодня ведомство согласовало график подготовки и сооружения энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой станции, предоставленный Министерством топлива и энергетики. Регулятор согласовал график при условии включения в перечень предусмотренных им мероприятий обоснования возможности интеграции установки ВВЭР-1000/В-392 в существующие строительные конструкции энергоблоков. Как уточнил Бронников, утвержденный график не предусматривает четких дат начала строительства на объекте в связи с нерешенностью вопросов открытия финансирования в рамках соглашения между правительствами России и Украины. В то же время, ориентировочными датами завершения строительства блоков в случае открытия финансирования уже в этом году, по расчетам НАЭК «Энергоатом», являются 2016 и 2017 годы.