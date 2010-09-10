Строительное управление ЧФ РФ признали банкротом

Решением Хозяйственного суда Севастополя начато производство по делу о банкротстве Строительного управления Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации, сообщают «Новости Крыма». Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Атак Дрогайцев (г. Севастополь). Требования кредиторов принимаются в течение месяца. По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе, по состоянию на начало сентября Строительное управление Черноморского флота РФ является крупнейшим в городе должником перед Пенсионным фондом. Из общей суммы долга 19,7 млн грн на него приходится 11,211 млн грн, или 57% всей задолженности.