Украина попытается снизить объем госдолга

Украина намерена снизить государственный долг с 40 до 35% ВВП. Об этом в интервью журналистам сказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, сообщает Лига. Акимова отметила, что снижение госдолга согласовано с Международным валютным фондом. «В этом году вместе с гарантированным долгом государственный долг будет составлять около 40%. У нас есть четкая стратегия, согласованная с МВФ, по постепенному его снижению госдолга до 35%», - сообщила она. По словам первого заместителя главы АП, на сегодня объем государственного долга не представляет опасности. «Опасений по поводу дефолта нет», - заявила Акимова. Напомним, за июль прямой внешний долг Украины увеличился на 7,2%, или на $1 304,4 млн., составив на 31 июля $19 503,8 млн. Напомним, в июле общий размер гарантированного государственного долга составил 94 859,4 млн гривен. В том числе гарантированный внешний долг составил 81 025,9 млн гривен, а гарантированный внутренний долг - 13 833,4 млн гривен.