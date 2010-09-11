Минуглепром разработал еще одну программу охраны труда

В Министерстве угольной промышленности Украины разработана концепция программы по охране труда и промышленной безопасности в угольной отрасли на 2011-2015 гг. Финансирование программы предусматривается в объеме 2 млрд. грн. Об этом заявил директор Департамента охраны труда и промышленной безопасности Минуглепрома Игорь Ященково время XI международной выставки угледобывающих и перерабатывающих технологий «Уголь/Майнинг – 2010». Как сообщает УНИАН, в новой программе - восемь направлений, одно из них – автоматизация производственных процессов, а также «исключение влияния человека на производственные процессы, особенно там, где это опасно». В предыдущей программе, принятой еще в 2006 году, была разработана Система комплексной безопасности (СКБ) и пока она внедрена только на одной шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь». Также планировалось внедрение на украинских шахтах современной системой безопасности УТАС. «При реализации программы 2006-2010, безусловно, на 100% помешал кризисный год, - сказал Ященко. - В прошлом году она была профинансирована на 10%, в этом году - пока не финансируется».