Страны с долговыми обязательствами замедляют экономику - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает о риске замедления восстановления мировой экономики. По мнению экспертов ведомства, это связано с тем, что правительства многих стран не могут справиться с долговыми обязательствами, передает русская служба «Би-би-си» Cреди факторов, которые усугубляют ситуацию, названо также снижение активности на рынке недвижимости США. В докладе организации также отмечается, что правительства должны составлять необходимые планы, чтобы бороться с бюджетным дефицитом.