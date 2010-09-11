Кировограду для отопительного сезона нужны 21,3 млн. гривен

До 1 октября предприятия теплокоммунэнергетики Кировоградской области должны уплатить ДК «Газ Украины» 21,3 млн. грн. для обеспечения своевременного начала отопительного сезона. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Кировоградской облгосадминистрации Николай Вещев. Общий долг теплопоставляющих предприятий области за потребленный природный газ составляет 84,2 млн. грн., из них долг текущего года - 47,6 млн. грн. Предыдущий отопительный сезон область завершила, имея задолженность в сумме 64,8 млн. грн. С начала года предприятия ТКЭ потребили природного газа на 91,5 млн. грн., уплачено 42,5 млн. грн., или 46,3%. С учетом возвращения ДК «Газ Украины» прошлогодних долгов уровень оплаты составляет 83%. Как сообщает УНИАН, cреди наибольших должников области - ГП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА» (19 млн. грн.), КП «Теплоэнергетик» (11,8 млн. грн.), ООО «Долинские объединенные сети» (3,2 млн. грн.).