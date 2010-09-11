Греция получит 6,5 млрд евро от МВФ

Международный валютный фонд предоставит Греции очередной транша кредита в размере 2,6 млрд евро. Накануне о выделении Афинам 6,5 миллиарда евро объявил Европейский Союз, передает «Немецкая волна». Эксперты МВФ, обосновывая решение, сослались на «хороший старт» программы экономии, принятой правительством в Афинах. В частности, был особо отмечен прогресс, достигнутый в процессе оздоровления государственных финансов. Агентство dpa напоминает, что в мае Греция получила 20 млрд евро из общего пакета помощи в сумме 110 млрд евро. МВФ и ЕС внимательно наблюдают за действиями правительства в Афинах, направленных на сокращение дефицита госбюджета, который достиг отметки 14%. По мнению международных экспертов, структурные реформы осуществляются в соответствии с намеченными планами. Особенно позитивно МВФ расценил широкомасштабную реформу рынка труда.