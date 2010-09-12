ЕС предоставит Пакистану торговые льготы с целью избежать волны экстремизма

Главы МИД стран-членов ЕС договорились предоставить пострадавшему от сильнейшего наводнения Пакистану льготные условия для торговли, сообщает Интерфакс. "В связи с гуманитарным кризисом огромных масштабов ЕС должен оказать всестороннюю поддержку Пакистану", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Встреча состоялась 11 сентября в Брюсселе. По информации агенства, решение об оказании конкретной помощи Исламабаду будет принято на саммите ЕС 17 сентября. За оказание помощи высказался также министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле. По его мнению, экономическая стабильность будет способствовать тому, чтобы в Пакистане не началась волна экстремизма. По информации из дипломатических кругов, планируется практически не повышать таможенные пошлины на товары из Пакистана. Пакистан в основном экспортирует в Европу текстиль, товары хозяйственного назначения и детские игрушки. По расчетам дипломатов, выгода от торговых льгот составит сумму более 230 млн евро.