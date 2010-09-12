Прокуратура будет бороться за полтавский рынок

Прокуратура Полтавской области будет судиться с Полтавским городским советом относительно продажи Центрального рынка. Об этом журналистам заявил прокурор Полтавской области Виктор Войцишен, пишет УНИАН. По его словам, учитывая отклонение Полтавским горсоветом прокурорского протеста о продаже земли под Центральным рынком, ведомство будет отстаивать свою правоту в суде. Напомним, 8 сентября Полтавский городской совет принял решение отклонить протест прокуратуры по продаже Центрального рынка. Протест касался решения 55-й сессии пятого созыва Полтавского городского совета от 22 июля 2010 года, по которому земельный участок под Центральным рынком продали за 8,5 млн. грн. По данным прокуратуры, условия продажи и цена 2 гектаров земли рынка были недостаточно изучены комиссией горсовета, в частности, стоимость земли – заниженной.