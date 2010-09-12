Представители мировых центробанков обсудят банковскую реформу

Представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира собираются сегодня в швейцарском городе Базеле, чтобы утвердить проект важной реформы, направленной на сокращение риска финансовых кризисов в будущем, сообщает Би-Би-Си. Новые правила помогут банкам справляться с ситуацией, когда заемщики в массовом порядке не выплачивают долги по кредитам. Среди обсуждаемых вопросов будет также требование к финансовым учреждениям повысить капитальные резервы. Принятый проект будет представлен на одобрение саммита Большой двадцатки, который в этом году состоится в Южной Корее.