На Прикарпатье часть нацпарков отдадут предпринимателям

На Прикарпатье хотят пересмотреть пределы национальных парков. При этом придорожные территории планируют отдать предпринимателям. Об этом на заседании коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации заявил народный депутат Украины от Партии регионов Василий Чуднов, пишет ZAXID.NET. «Парки - это наука. А какая наука может быть около дорог? Нужно пересмотреть пределы наших парков», - сказал Чуднов. По его мнению, придорожную зону нужно отдать для развития туристической индустрии. «В горах ученые пусть изучают флору и фауну, а придорожную территорию нужно отдать предпринимателям», - отметил Чуднов. В то же время, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вишиванюк сообщил, что Программа подготовки к зимним Олимпийским играм в 2022 году признана национальной и в нее вошла Ивано-Франковщина. Также на Прикарпатье в конце сентября состоится совещание относительно развития туризма, на которой ожидают Президента Украины Виктора Януковича.