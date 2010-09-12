Сотрудники ГПУ действительно обыскивали «Буковель»

В туристическом комплексе «Буковель» действительно проводились обыски. Об этом сообщил журналистам Гендиректор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко, пишет УНИАН. По словам Шевченко, следствие интересовал «большой перечень документов относительно землеотводов на земли, на которых стоит туркомплекс». Он отметил, что в строительство туркомплекса были вложены очень большие деньги (раньше на месте «Буковеля» был лес), но отказался комментировать предположение, что ситуация носит признаки рейдерства. «Может это ошибка, но такие действия (правоохранительных органов. – Ред.), когда ничего не объясняли, когда применили спецподразделения... создают очень негативный имидж Украины в глазах инвесторов… Когда обыскиваются офисы таких крупных фирм, которые вкладывают такие большие деньги, это не добавляет позитивных черт имиджу страны», - отметил Шевченко Сейчас в туркомплексе хотят понять ситуацию и надеются на поддержку Президента в объективном выяснении всех обстоятельств неприятного происшествия. Впрочем, гендиректор «Буковеля» уже готов к решительным действиям: «Если такой инвестор, как Скорзонера, не нужен Украине, то мы будем готовиться к остановке деятельности «Буковеля» как туристического комплекса», - заявил Шевченко. Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили, что работники Генеральной прокуратуры Украины, Главного управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке бойцов спецподразделения «Беркут» провели обыск и изъятие документов и оргтехники в Главном управлении Госкомзема в Ивано-Франковской области. Операция продолжалась 12 часов - с двух часов дня до двух часов ночи. Правоохранители изъяли документацию управления, системные блоки компьютеров, гербовую печать управления. Как утверждают очевидцы, работников управления без сопровождения бойцов «Беркута» не отпускали даже в уборную. Покинуть помещение работникам разрешили только после двух ночи. По информации «Галицкого корреспондента», больше всего следователей интересовали вопросы отвода земельных участков ООО «Скорзонера» (ТК «Буковель»), денежной оценки земель Поляницкого сельского совета, на которых размещен курорт, проекты и строительство новых дорог к «Буковелю».