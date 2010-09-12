Греция не собирается реструктуризировать свой долг

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу вновь отверг идею реструктурирования долга страны, сообщает «Би-Би-Си». По словам Папандреу, это было бы катастрофично для экономики и кредитоспособности Греции, а также для ее будущего. Правительство в настоящий момент вводит существенное уменьшение расходов, чтобы сократить бюджетный дефицит и продолжать получать пакет помощи от Всемирного валютного фонда. Греческие профсоюзы категорически возражают против жестких мер экономии и уже несколько раз устраивали демонстрации. Напомним, эксперты МВФ отметили «хороший старт» программы экономии, принятой правительством в Афинах. В связи с этим было принято решение выделить стране еще 6,5 миллиарда евро.