На Прикарпатье построят полсотни ГЭС

В Ивано-Франковской области запланировано построить 52 гидроэлектростанции. Соответствующие поручения губернатор Михаил Вышиванюк уже раздал, передает УНИАН. "Я дал поручение разработать комплекс мер, которые будут объединять противопаводковые сооружения с гидроэлектростанциями, которые должны быть на малых реках в нашей области в Карпатском регионе не мало, не много - 52", - отметил Вышиванюк на заседании коллегии. По его словам, строительство ГЭС и противопаводковых гидросооружений предусмотрено национальной программой. Губернатор уверен, что такое строительство даст возможность не только предупреждать чрезвычайные ситуации, но и развивать альтернативные источники электроэнергии.