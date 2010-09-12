Одесский облсовет закрыл аэропорт Измаила

Одесский областной совет приостановил хозяйственную деятельность международного аэропорта Измала, законсервировав его. Такое решение депутаты приняли из-за отсутствия в бюджете средства для поддержания работы предприятия. Как сообщает "Глобус Одессы", местной власти также не удалось найти инвестора. Аэропорт измаила перестал принимать самолеты еще в 2009 году, когда область не смогла дотировать предприятие. Аэропорт не смог оплатить продленеи лицензии, а также создал долги по зарплате и за коммунальные услуги.