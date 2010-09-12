"Газпром" отрицает, что хотел купить английские АЗС

"Газпром нефть" отрицает свою заинтересованность в покупке автозаправочных станций в Великобритании. Об этом предстваитель компании заявил "Интерфаксу", комментируя сообщение The Guardian. Ранее представители владельца заправок, компании Total, заявляли, что рассматривают будущую судьбу принадлежащих ей 480 заправок в Великобритании, а также контрактов на поставку топлива на 300 бензозаправочных станций, работающих на условиях франшизы. Доля французской компании на британском рынке составляет сейчас 9%.