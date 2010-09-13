Главы МИД стран ЕС обсудят подготовку к осенним саммитам ЕС

Главы МИД 27 стран ЕС соберутся 13 сентября в Брюсселе, чтобы обсудить повестку дня и проекты итоговых документов для назначенных на 16 сентября и 28-29 октября брюссельских саммитов Евросоюза. Официальная повестка сентябрьского саммита ЕС включает обсуждение вопросов придания нового импульса отношениям со стратегическими партнерами организации и укрепления экономического управления в границах объединенной Европы. В октябре главы государств и правительств согласуют общую позицию к саммиту "Большой двадцатки" (пройдет в ноябре в Сеуле) и международной конференции по климату (состоится в ноябре-декабре в мексиканском Канкуне). Также на встрече лидеров ЕС речь пойдет также об экономической политике ЕС, в частности, о становлении новой структуры органов финансового контроля. Еще одним вопросом октябрьской встречи в верхах станут отношения ЕС - США в свете двухстороннего саммита 20 ноября.