Базельский комитет ужесточит требования к банкам

Представители центральных банков 27 стран, входящих в Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов, договорились резко ужесточить требования к кредитным организациям с целью предотвращения финансовых кризисов. Как сообщают «Вести», Базельский комитет повышает минимальный уровень достаточности обыкновенного акционерного капитала банка до 4,5% (сейчас - 2%) от объема активов банка. Банк также должен иметь дополнительные резервы на уровне 2,5% от объема активов банка на случай возникновения кризиса и других неблагоприятных изменений. Таким образом, общий уровень требований к достаточности обыкновенного акционерного капитала, в который входят внесенный акционерами капитал и нераспределенная прибыль, подняли до 7% от объема активов банка. Новые требования, которые будут поэтапно вводить с 2013 года, могут снизить прибыль банков, повысить стоимость заимствований, считают эксперты. В ближайшее время некоторые крупнейшие банки вынуждены привлечь дополнительные средства. Глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише считает, что достигнутые соглашения означают «значительное укрепление мировых требований к достаточности капитала» банков, нововведения способствуют «долгосрочной финансовой устойчивости и экономическому росту».