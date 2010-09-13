Греческий премьер доволен развитием экономики

Экономическая политика правительства Греции начинает давать результаты, задача по снижению дефицита бюджета в этом году до 8,1% будет решена. Такое заявление сделал греческий премьер Георгиос Папандреу, сообщает Bloomberg. «За несколько коротких месяцев мы продолжили и завершили структурные изменения, мы уже создали базу для выхода из текущей ситуации», заявил премьер. Напомним, в прошлом году в Греции зафиксирован дефицит бюджета в 13,6% ВВП. В этом году власти планируют сократить госрасходы на 12 млрд евро. В субботу в Салониках арестовали трех человек за брошенный в премьер-министра ботинок. В городе прошли также массовые протесты профсоюзов против планов правительства сократить государственные расходы в связи с кризисом национальной финансовой системы.