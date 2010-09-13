Кабмин выделил 120 тыс. грн для борьбы с наводнением в Молдове

Кабинет Министров решил выделить из резервного фонда 120 тыс. грн. для предоставления гуманитарной помощи Республике Молдова на ликвидацию последствий недавнего сильного наводнения. Соответствующее распоряжение № 1798 от 8 сентября размещено на сайте правительства, передает УНИАН. Согласно документу, перечисление средств должно быть сделано в валюте Молдовы. Напомним, распоряжение о безотлагательном предоставлении Молдове помощи Президент Украины Виктор Янукович сделал еще 25 августа. Деньги нужны стране для ликвидации последствий июньского наводнения.