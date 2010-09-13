На обслуживание машин Литвина выделили 611 тыс. грн

Руководителями аппарата ВР было принято решение перенаправить для оплаты техобслуживания автомобилей 611 тыс. грн из расходов на оборудование, инвентарь и обмундирование, пишет «Дело». В данном решении отмечается, что автобазе Верховной Рады не хватает выделенных на 2010 год 1 млн 245 тыс. грн (нужно минимум 1 млн 856 тыс. грн). Как указывается в письме Управления делами аппарата парламента, для обслуживания автомобилей Верховной Рады требуется дополнительно 853,1 тыс. грн. Из них крайне необходимы 611 тыс. грн. Из этой суммы, 300 тыс. грн должны пойти на плановое техническое обслуживание 10 автомобилей марки Mercedes, которыми пользуется спикер Владимир Литвин и двое его заместителей. В частности, спикер Литвин располагает двумя арендованными автомобилями Mercedes, один из которых бронированный. «Плановый техосмотр автомобилей Mercedes проводится 1 раз на 15 тыс. км пробега. В среднем, автомобили проходят его за два месяца. К концу текущего года нужно провести 20 техосмотров 10 машин средней стоимостью по 15 тыс. грн каждый», - идет речь в пояснительной записке директора автобазы. Еще 250 тыс. грн пойдет на текущий ремонт автомобилей на СТО, 51 тыс. грн – страхование водителей, 8 тыс. грн – вневедомственная охрана автобазы по переулку Нестеровскому, 152 тыс. грн – оплата кредиторской задолженности на 01.09.2010, и другие платежи. Для каких автомобилей выделили дополнительные средства: - два Mercedes S600, на которых ездит спикер; - два Mercedes S600, которыми пользуются первый заместитель спикера и заместитель спикера; - Mercedes S600, 2 Mercedes S500 и Mercedes S320 - автомобили для делегаций; - два Mercedes S600 - резервные автомобили.