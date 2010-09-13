British Petrolium возместит меньше $20 млрд за пролитую нефть

Общая сумма компенсационных исков после аварии на скважине в Мексиканском заливе, вероятнее всего, окажется меньше 20 млрд долларов. Именно такую сумму компания обязалась выделить в специальный независимый фонд для выплаты компенсаций за ущерб от разлива нефти. Об этом сегодня заявил будущий исполнительный глава ВР Боб Дадли, передает ИТАР-ТАСС. Дадли сообщил экспертам, что общая предполагаемая сумма расходов ВР на ликвидацию утечки и выплату всех компенсаций по-прежнему оценивается нефтяным гигантом в $32 млрд. По итогам встречи с Дадли в банке заявили, что испытывают растущую уверенность в том, что ВР восстановит выплаты дивидендов в начале будущего года. Дадли подчеркнул, что американское правительство не давало компании указаний срезать выплаты дивидендов - это был выбор самой корпорации с целью сохранения ликвидности. Ожидается, что компания утвердит выплату дивидендов после опубликования результатов 4-го квартала.