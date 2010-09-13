УЗА поддержала Кабмин об отмене ограничений на экспорт зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) поддерживает намерение правительства Украины не вводить какие-либо ограничения на экспорт зерна, отмечает в своем заявлении УЗА, распространенным в понедельник. Документ подписал президент УЗА Владимир Клименко. «Мы, члены Ассоциации полностью разделяем заявление, сделанное премьер-министром Украины Николаем Азаровым на совещании по развитию Автономной республики Крым о том, что, несмотря на засуху, собранного урожая вполне достаточно, чтобы обеспечить все экспортные и внутренние потребности", - подчеркивается в заявлении. Ассоциация надеется, говорится в заявлении УЗА, что отныне будут сняты все искусственные препятствия для работы зерноторговых компаний. Из украинских портов наконец-то выпустят загруженные зерном судна, а уголовные дела, инициированные таможней в отношении дочерних представительств всемирно известных зерновых компаний, будут закрыты. В этой связи Клименко напоминает: «Блокирование груза обходится экспортерам в десятки тысяч долларов ежесуточно. А потери, например, за простой только одного судна, задержанного еще в июле, уже превысили миллион долларов США. Членам Ассоциации интересно - кто и из чьего кармана будет рассчитываться за весь этот беспорядок, искусственно созданный на зерновом рынке страны». Украинская зерновая ассоциация также отмечает, что блокирование экспорта уже парализовало торговлю зерном. Ведь при условиях, когда грузы отпускаются только, как заверяют в портах Украины, по команде из Киева, закупать хлеб у производителей стало невозможно. И если в ближайшее время ситуация не изменится, то тысячи мелких хозяйств обанкротятся, а осенне-полевые работы окажутся на грани срыва, говорится в заявлении. В условиях продолжающегося блокирования экспорта единственным позитивным шагом Ассоциация считает решение правительства о погашении задолженности ПДВ-облигациями. Однако в то время, когда основная масса экспортеров зерна наконец-то их получила, три дочерних представительства всемирно известных зерновых компаний по непонятным причинам в реестр не были включены. Информация об этом уже передана в Администрацию Президента Украины, отмечается в заявлении УЗА.