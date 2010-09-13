В январе отправка писем подорожает на 20%

Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» инициирует повышение тарифов на универсальные почтовые услуги на 20% с 1 января 2011 года. Об этом во время прямой телефонной линии в издании «Комсомольская правда в Украине» сообщил директор предприятия Евгений Заяц. Заяц заявил, что в последний раз предприятие повышало тарифы в январе 2009 года, и на данный момент назрела экономическая необходимость для их пересмотра. Повышение будет касаться традиционных услуг «Укрпочты» - отправки писем, бандеролей, посылок. Директор предприятия добавил, что сейчас повышение тарифов согласовывают с Национальной комиссией по вопросам регулирования связи. Напомним, «Укрпочта», предоставляет ряд финансовых, рекламных и других услуг, а также является монополистом почтовой связи Украины.