Коммерческие банки хотят судиться с НБУ

Ассоциация украинских банков совместно с группой коммерческих банков подготовила и подала в суд иск против НБУ. Исковое заявление о признании незаконными отдельных пунктов постановления Нацбанка от 9 июня № 273 будет рассматриваться в Окружном суде города Киева, сообщает ТСН. По мнению истцов, вышеупомянутое постановление НБУ является дискриминационной и нарушающей права средних и малых банков. Напомним, этим документом Нацбанк обязал банки, имеющие регулятивный капитал меньше 120 млн грн, увеличить его до этого размера к 1 января 2012. Также НБУ запретил банкам, у которых размер регулятивного капитала меньше 120 000 000 грн, привлекать вклады (депозиты) от физических лиц больше объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления № 273. «С одной стороны государство отмечает необходимость развития малого и среднего бизнеса, а с другой - Нацбанк постановлением № 273 сдерживает развитие малых и средних банков. Понятно, что ограничения в ресурсной базе приведет к соответствующему ограничение активных операций, то есть введение «депозитного потолка» означает по сути, «кредитный потолок» на период до наращивания регулятивного капитала до необходимого размера ", - пояснил президент АУБ Александр Сугоняко. Во указанной исковым заявлением в суд поставили свои подписи более 10 банков, интересы которых затрагивает постановление НБУ. В настоящее время проходит процесс присоединения и других банков до подписания иска.