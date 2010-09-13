РФ подгоняет Украину в вопросе объединения «Нафтогаза» и «Газпрома»

Объединение ОАО «Газпром» и Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» может привести к коррекции позиции России по строительству газопровода «Южный поток», допускает заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент «Российского газового общества» Валерий Язев. Об этом информирует «Интерфакс-Украина». «Но мы не можем сидеть и ждать годами, пока Украина примет решение – будет объединяться или не будет. Потому что есть сроки, есть соглашения по созданию «Южного потока», и мы не можем нарушать все договоренности, где завязана целая серия европейских государств и их хозяйственных субъектов. Поэтому Украине нужно быстрее определяться», - сказал он в ходе видео-конференции Москва-Киев. Язев прогнозирует, что возможный процесс объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» займет длительное время. «На этот процесс, по моим оценкам, уйдут годы», - сказал он. По словам Язева, на сегодняшний день говорить о каких-то возможных результатах, пусть даже промежуточных, рано, поскольку это очень «сложный и чувствительный процесс, особенно для украинской стороны». «Российская сторона выступает с инициативой об объединении «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», понимая, что могут быть какие-то промежуточные варианты», - сказал Язев. По его словам, российская сторона предложила несколько месторождений Украине взамен активов НАК «Нафтогаз Украины». «Понимаем, что в этом формате можно сделать равноправное партнерство», - отметил он.