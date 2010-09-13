Германия похвасталась низкой безработицей

По данным Федерального агентства по труду, ситуация на рынке труда в ФРГ сейчас лучше, чем в любой другой промышленно развитой стране. Разницы в зарплате между мужчинами и бездетными женщинами почти нет, передает «Немецкая волна». Число безработных в Германии в 2010 году не превысит 3,2 млн человек, а экономический рост составит три процента. Такие данные привел зампредседателя Федерального агентства по труду Хайнрих Альт в интервью немецким СМИ. По словам Альта, ни в одной другой стране, входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ситуация на рынке труда сейчас не является столь благоприятной, как в ФРГ - только в Германии уровень безработицы достиг докризисного уровня. Германия в настоящее время играет роль «локомотива на европейской территории». Альт отметил, что такой успех достигнут в первую очередь благодаря широкому внедрению модели неполного рабочего дня. Другие страны просят немецких коллег поделиться опытом в этой сфере.