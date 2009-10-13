Украина «впадает» в транш?

Эксперты считают, что Украина получит четвертый транш кредита Международного валютного фонда по результатам работы миссии Фонда, прибывшей вчера в Украину. Вопрос лишь в том, до или после выборов Киев получит деньги от МВФ.

Вчера в Киев прибыла Миссия МВФ. До среды миссия будет работать тут на уровне экспертов, а завтра к ним присоединится глава Миссии Джейла Пазарбазиолу и пробудет здесь вплоть до 24 октября. Тут представители МВФ обсудят с украинскими правительственными чиновниками финансово-экономическое положение Украины, а также оценят выполнение Киевом зафиксированных в меморандуме между Украиной и МВФ критериев эффективности программы stand-by. На кону этого визита Миссии МВФ – выделение Украине четвертого транша МВФ в размере $3,8 млрд. Впрочем, пока представители международного финансового института проводят мониторинг выполнения Украиной взятых на себя обязательств в меморандуме о сотрудничестве с МВФ, уже сейчас можно оценить прогресс в этом Украины. Самый первый и самый очевидный пункт из списка невыполненных обязательств – это провал повышения тарифов на газ для населения на 20% с 1-го сентября. Как известно, соответствующее решение Национальной комиссии по регуляции электроэнергетики было отменено судом с подачи профсоюзов. Между тем, в меморандуме сказано, что до 2011 года мы должны подогнать цены на газ для населения до уровня промышленных предприятий. То есть поэтапное повышение «газовых» тарифов для домохозяйств нужно было начать уже в этом году. Как рассказал «Главреду» директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, если с выполнением монетарных обязательств перед МВФ у нас ситуация более-менее нормальная, то по выполнению структурных изменений – а тут и тарифы на газ для населения, и долги НАК «Нефтегаз Украины», и дефицит госбюджета, и политика по рекапитализации банков – прогресса немного. По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Ильдара Газизулина, страна по сути не подготовилась к проведению в 2010 году пенсионной, налоговой реформ и реформ в газовом секторе, а значит не сможет начать их введение в следующем году, как это предусмотрено договоренностями с МВФ. Другие эксперты отмечают, что позитивом в ближайших переговорах с представителями МВФ является договоренность с кредиторами «Нефтегаза» о реструктуризации части долга компании и начале реструктуризации проблемных банков. Однако оптимистично в отношении этого пункта настроены не все экономисты. «Один из долгов «Нефтегаза» – 500-миллионный – кредиторы согласились реструктуризировать, но пока нет решения по другим долгам. Более того, убытки «Нефтегаза» нарастают из-за того, что нет решения о повышении тарифов на газ для домохозяйств», - рассказал «Главреду» экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. Краски на этой и без того невеселой картине сгущает еще и недавнее принятие парламентом закона о повышении социальных стандартов. По словам Юрчишина, украинское правительство не будет скрывать невыполнения определенных взятых на себя обязательств, а только не будет договаривать, когда МВФ озвучит свои замечания. «В этом году четко прослеживается, что Украина Международному валютному фонду нужна больше, чем МВФ Украине», - делится наблюдениями эксперт. «В числе невыполненных обязательств Украины перед МВФ также есть и вопрос по либерализации валютного рынка и существованию проблемных банков. Может ли это стать основанием для неполучения очередного транша – уже другой вопрос», - рассказал «Главреду» президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. По его мнению, Украина будет получать деньги от МВФ, когда Фонд будет хотеть их дать, или когда Международному валютному фонду нужно будет их одолжить. То есть в том случае, если будет сохраняться активный риск неплатежеспособности украинской экономики и украинских финансовых учреждений, что может негативно отразиться на финансовой ситуации в мире. «В противном случае – МВФ будет четко отслеживать выполнение Украиной всех требований и только потом одалживать деньги», - объясняет Жалило. В целом, опрошенные нами эксперты соглашаются в том, что сотрудничество между Украиной и МВФ продлится, поскольку одинаково важно для обеих сторон. Разрыв этих отношений станет мощным негативным сигналом для международного бизнес-сообщества относительно экономической ситуации в Украине. Результатом этого, по словам Газизулина, во-первых, станет подорожание и так недешевых кредитов, а во-вторых, ухудшение инвестиционного климата в стране. Для МВФ же сотрудничество выгодно тем, что это хоть какая-то возможность влиять на проведение реформ в Украине, а также поддержание украинского банковского сектора, в котором много европейского капитала. Следовательно, если сотрудничество Украины с МВФ неоспоримо, то основная интрига заключается не в том, предоставит ли МВФ Украине очередной транш, а в том, когда именно он это сделает. По мнению Жалило, сейчас срочных проблем в украинской экономике стало меньше. Он считает, что несмотря на до сих пор сложное положение банковской системы, острый кризисный период в мировой экономике миновал, и украинская экономика стабилизировалась. В конце концов, как подытоживает эксперт, необходимость помогать Украине кредитами в настоящий момент не такая срочная. «Поэтому дело за украинским руководством – есть ли в Украине политическая воля и необходимость выполнить требования МВФ? – спрашивает эксперт и тут же отвечает: - В предвыборный период вряд ли выгодно получать этот кредит, ведь выполнение требований его предоставления имеет значительную непопулярную составляющую. Поэтому, подозреваю, МВФ может медлить с предоставлением очередного транша. Думаю, решение по этому вопросу могут отложить до февраля следующего года». Газизулин о сотрудничестве Киева с МВФ более оптимистичного мнения. На его взгляд, Украина получит очередной транш МВФ еще в этом году. Он также утверждает, что правительство все-таки может пойти на одноразовое 10-процентное повышение цены на газ для населения до конца года. А невозможность в полной мере выполнить обязательство по повышению тарифов на газ для домохозяйств и других нужд, содержащихся в меморандуме, спихнут на политическую нестабильность в стране. Таким образом, и МВФ сохранит лицо, и Киев получит желаемый транш. В конце концов, по словам эксперта, решение о предоставлении очередного транша может быть, в том числе, продиктовано тем, что главные европейские доноры МВФ заинтересованы в том, чтобы их инвестиции в украинский банковский сектор не пострадали. Его коллега из МЦПД Александр Жолудь одинаково оценивает шансы получить или не получить очередной транш МВФ до конца этого года. «Сейчас, несмотря на нарушение Украиной взятых на себя обязательств, все еще существует возможность выдачи Киеву очередного транша МВФ. Думаю, возможность получения очередного транша у нас 50 на 50», - рассказывает он. Между тем, Юрчишин шансы получения Украиной четвертого транша МВФ до президентских выборов оценивает скептически. По его мнению, вероятны два сценария. «При первом – более вероятном – сценарии будет сказано, что мониторинг нужно продолжать и непосредственное выделение средств будет перенесено на период после выборов. Если речь зайдет о сотрудничестве, то все будут говорить в духе “все хорошо, все сотрудничают”, - утверждает эксперт. По его словам, при этом сценарии мы получим определенную моральную поддержку, и такое развитие событий будет легко объяснить тем, что, согласно практике МВФ, незадолго до выборов фонд прекращает предоставлять финансирование, во избежание обвинений в политизации. Впрочем, МВФ может отступить от этого правила, как он игнорировал многие свои традиции при сотрудничестве с Украиной в нынешнем году. Так, часть средств из второго транша МВФ позволил направить на финансирование дефицита госбюджета, хоть обычно дает деньги только на поддержку платежного баланса. Также за этот год в МВФ не слишком придирчиво присматривались к выполнению в Украине структурных обязательств. «В соответствии со вторым сценарием, который менее вероятен, МВФ все-таки даст какую-то часть транша уже в этом году», - утверждает Юрчишин. По его словам, это будет подано с замечаниями, но вместе с тем Миссия МВФ подчеркнет, что Украина на правильном пути, а посему нужно продемонстрировать свою лояльность и поддержку.