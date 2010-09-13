Россия не даст Украине газовых гарантий, потому что не видит уступок

Президент Российского газового общества Валерий Язев считает нецелесообразным гарантировать Украине объемы прокачки газа по ее территории. Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?», сообщает УНИАН. По словам Язева, российской стороне нецелесообразно предоставлять Киеву гарантии, не имея гарантий по оплате и по объемам потребления газа в Украине и в Европе. «Зачем нам связывать себя обязательствами? Украина разве взяла на себя какие-то гарантии по прокачке, по объемам потребления?» - сказал он. Президент Российского газового общества допустил, что теоретически на переговорах можно гарантировать минимально возможные объемы, но и они должны быть «существенно ниже, чем сегодня прокачивается газа». «Я не вижу никаких уступок и подвижек с украинской стороны, чтобы они диктовали «Газпрому». Я бы ничего не гарантировал», - сказал он. Как сообщалось, Украина хочет получить гарантии от ОАО «Газпром» на загруженность своей газотранспортной системы. «Мы хотим получить гарантии от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита. Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа», - заявил ранее министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.