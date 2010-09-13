Россия не намерена менять цену на газ

Россия не рассматривает возможность изменения формулы цены на газ. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий Язев в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?», сообщает УНИАН. «Что касается формулы цены на газ - нет никак переговоров и быть не может», - заявил Язев. Он напомнил, что в 2009 году были подписаны соглашения, устанавливающие формулу цены на газ на 11 лет. «С точки зрения России, это абсолютно справедливые условия, и они сегодня реализуются», - сказал Язев, добавив, что единственная уступка «Газпрома» касается выбора обязательных объемов газа. Как сообщалось, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Азаров. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.