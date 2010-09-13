Фирташ купил «Стирол»

ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) вошел в состав подконтрольного Group DF химического холдинга Ostchem Group. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Group DF. Количество производителей минеральных удобрений азотной группы, входящих в состав холдинга, увеличивается до четырех. До настоящего времени в холдинг входили ОАО «Ривнеазот» (Ривне, Украина), ЗАО «Таджиказот» (Таджикистан) и АО «Нитроферт» (Эстония). «Консолидация активов в химической отрасли позволит сохранить и впоследствии укрепить позиции украинских предприятий на зарубежных рынках карбамида и аммиачной селитры. В настоящее время мировой рынок азотных удобрений оценивается в 102 млн. тонн в год, при этом ежегодный прирост в 2010-2014 годах прогнозируется на уровне 2,0-2,5%. Расширение рынка происходит в основном за счет производителей Азии и Ближнего Востока, вследствие чего предприятия азотной химии Европы теряют свои экспортные позиции», - отмечают в компании. Кроме того, в рамках единой управляющей структуры входящие в состав холдинга Ostchem Group предприятия смогут повысить конкурентоспособность производимой продукции. Прогнозируется, что годовой объем инвестиций в азотные предприятия холдинга составит около 100 млн долл. OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время холдинговая группа OstChem владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.