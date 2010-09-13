ЕС расширил энергетический диалог с Россией

Энергетический диалог Россия - ЕС идет на разных уровнях и в разных форматах, заявил агентству "Интерфакс" президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин. "Энергодиалог идет не только между государственными структурами, он также расширяется между парламентами, представителями бизнессообщества, экспертного сообщества. И это правильно, поскольку, чем больше специалистов будет вовлечено в разных форматах, тем сам энергодиалог будет более результативным", - сказал Жизнин в кулуарах проходящей 13-14 сентября в Брюсселе международной конференции "Единая энергетическая платформа - основа безопасного будущего Европы: повестка дня для России и ЕС". По мнению директора Института энергетики и финансов Владимира Фейгина, в рамках этого энергодиалога наблюдается "взаимное нагнетание страхов". Европейская сторона идет по пути выработки стратегий, направленных на снижение взаимодействия с Россией в энергетической области из расчета на неопределенные перспективы. "Если будут приниматься решения экстремального характера в таких системах, где требуется огромная взвешенность, - это большой риск. Вот это мы и выявляем и пытаемся найти объективные характеристики этого процесса и снизить риски и неопределенность", - заявил агентству Фейгин. Как считает директор Института проблем нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский, важно преодолеть спор о приоритетах: кто важнее - покупатель или продавец. "Нам надо понять, что мы не можем прожить друг без друга. Не выяснять, чей приоритет важнее, а искать пути решения общих проблем", - отметил Дмитриевский в интервью агентству "Интерфакс". По завершении конференции ее участники примут обращение в связи с 10-летним юбилеем энергетического диалога Россия - Евросоюз.