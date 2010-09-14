Цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках 13 сентября выросли на фоне временного прекращения поставок по нефтепроводу Канада – США. Этому также способствовали данные о росте промышленного производства в Китае, сообщает агентство Reuters. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,74 доллара - до 77,19 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов поднялась на 0,87 доллара - до 79,03 доллара за баррель.