Молдавский суд не позволил повышать тарифы на газ

Апелляционный суд Кишинева приостановил действие решения Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии о повышении тарифов на российский природный газ для конечных потребителей. В Молдове в ближайшее время не будут повышать тарифы на российский газ. Такое решение принял Апелляционный суд Кишинева, который приостановил действие решения Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) республики о повышении тарифов на российский природный газ для конечных потребителей, сообщает РБК. Соответствующие решение ANRE, принятые 14 января и 14 мая 2010 г., были приостановлены по иску партии «Единая Молдова», которая опротестовала в суде обоснованность повышения тарифов на природный газ в стране, считая новые тарифы завышенными. Действие решения ANRE об установлении новых тарифов на газ и тепловую энергию отменено до завершения всех судебных разбирательств. Решение Апелляционного суда Кишинева может быть опротестовано в 15-дневный срок в Высшей судебной палате Молдавии. Если оно будет сохранено в силе, бытовые потребители будут оплачивать газ по тарифу, действовавшему до его повышения.