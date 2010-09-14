США готовится продать оружие Саудовской Аравии на $60 млрд

США готовит сделку о продаже Саудовской Аравии оружия на 60 миллиардов долларов. Переговоры о продаже ведутся с 2007 года, сообщает The Guardian. Конгресс США готов дать свое согласие на крупнейшую сделку по продаже оружия в истории США. Цель сделки - укрепление обороны Саудовской Аравии в отношении Ирана, который может получить ядерное оружие в течение ближайших лет. Передача передовых технологий, в основном самолетов, является предоставлением Саудовской Аравии превосходства в воздухе над Ираном. У палат американского парламента есть 30 дней, чтобы изменить, отменить или одобрить сделку. Представитель Минобороны США сообщил, что сегодня страны обсуждают пакет, который включает в себя 84 новых F-15 истребителей, а также 72 Black Hawk вертолетов. Обе стороны также обсуждали пакет о военно-морском флота королевства. Саудовская Аравия договорились о первоначальных $ 30 млрд. от продаж, еще $ 30 млрд. в стадии обсуждения. Чтобы облегчить прохождение сделки через Конгресс, Обама делает акцент на новые рабочие места: члены парламента вряд ли захотят отказаться от вакансий, особенно в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Белый Дом подчеркивает, что, если сделка состоится, в таких компаниях, как Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin и General Electric будут защищены примерно 75000 рабочих мест.