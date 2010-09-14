Минфин продает 3-летнюю задолженность предприятий по кредитам

До конца года Минфин выставит на продажу более чем трехлетнюю задолженность предприятий перед государством по кредитам, привлеченным государством или под госгарантии (общая сумма – $1,78 млрд.), и долги по бюджетным займам и финансовой помощи на возвратной основе (243,02 млн грн). Продажа прав требований на открытых аукционах будет проведена впервые с 2006 года, при условии что Минфин в ближайшее время утвердит документ, регламентирующий продажу таких долгов, пишет «КоммерсантЪ-Украина». В подготовленном Минфином проекте постановления Кабмина указывается, что каждое предприятие-должник сможет оформить свою задолженность векселями, которые будут выставляться на торги. Этот документ правительственный комитет по вопросам экономической политики рассмотрел 2 сентября, после чего он был отправлен на согласование в Антимонопольный комитет и Госкомпредпринимательства. В пресс-службе Минфина не смогли сообщить дату первого аукциона и количество предприятий, долги которых планируется продать (на 1 марта 2006 года у государства было 53 должника с долгом в 1,38 млрд. долл.), но рассказали, что с долгов будет списана пеня, а максимально возможный дисконт составит 50% от номинальной стоимости прав требований.