Миллиарды МВФ: дать иль не дать? Вот в чем вопрос

14 октября 2009, 11:39

Экономисты о перспективах предоставления Украине четвертого транша кредита МВФ.

В понедельник, 12 октября, в Украину прибыла Миссия Международного валютного фонда. Цель визита – принятие решения о предоставлении Украине очередного, четвертого, транша кредита МВФ в сумме 3,8 миллиарда долларов. Каковы шансы принятия положительного решения? Что из требований Фонда выполнимо, а что – нет? Куда будут направлены средства в случае их предоставления? На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: президент Украинской ассоциации экономистов-международников Антон Филиппенко и старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин. Не надо демонизировать МВФ. Фонд – потенциальный кредитор последней инстанции Приверженцы «теории заговора» уверены, что цель любой международной организации, тем более финансовой – всемирное господство. Много подобных обвинений звучит и в адрес Международного валютного фонда. Но «более-менее спокойной жизнью в ближайшие 60 лет» мы обязаны, в том числе, и Фонду, - уверен Антон Филиппенко. Экономист призвал не демонизировать эту организацию, а трезво проанализировать ее деятельность. Так, Антон Филиппенко рассказал, что на сегодняшний день МВФ представляет финансовые интересы 185 стран мира. «Эта уважаемая организация была создана сразу после Второй мировой войны, после масштабного мирового кризиса и депрессии». Изначальные цели Фонда были чисты: положительное влияние на развитие событий в мировой экономике. Сегодня же МВФ - это финансовая организация, которая должна помогать своим членам в случае необходимости. Экономист вспомнил расхожее обвинение в адрес МВФ, заключающееся в том, что, дескать, нет ни одной страны в мире, которой бы Фонд реально помог. «Когда экономика больна безнадежно, ей никакие лекарства уже не помогут, а когда она больна тяжело, как наша экономика, то ей можно и нужно помочь», - сказал он. Если сравнивать МВФ с Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития, то Фонд – лучший. «Он держит основные рычаги посткризисного развития, основные финансовые ресурсы – у него. И даже говорят о том, что МВФ может получить так называемый статус кредитора последней инстанции», - рассказал Антон Филиппенко. Дать иль не дать? Дать! Антон Филиппенко не отрицает, что на сегодняшний день далеко не все условия МВФ выполнены Украиной. Так, «есть некоторые вопросы» в сфере приватизации, в плане дефицита госбюджета. До сих пор не повышены, как того требовал Фонд, тарифы на газ для населения. Но, несмотря на это, экономист настроен оптимистически. «Я считаю, что переговоры будут успешными для нас», «я не вижу преград для того, чтобы не получить очередной транш», - сказал он. «Не имеет никаких сомнений» в том, что Украина получит 3,8 миллиарда долларов Фонда и Ильдар Газизуллин. Экономист считает, что главная интрига на сегодняшний день заключается лишь в том, когда деньги поступят на счета Нацбанка. Если МВФ все-таки решит наказать Украину за не полное выполнение его условий, миллиарды будут предоставлены не в этом году, а «весной или летом следующего года», - считает Ильдар Газизуллин. Украина – важная страна в Центральной Европе На первый взгляд, заявление о том, что «украинская экономика занимает важные позиции в международных экономических отношениях», выглядит неправдоподобным. Но Антон Филиппенко убежден, что реальность именно такова. В числе преимуществ Украины экономист назвал военно-промышленный комплекс страны, химическую промышленность, металлургию и аграрно-промышленный комплекс. Именно поэтому «к состоянию Украины присматриваются и прислушиваются и в Европейском Союзе и в ВТО», - сказал он. Ильдар Газизуллин также считает, что «Украина – слишком важная страна в Центральной Европе», и МВФ в лице своих европейских доноров заинтересован в поддержании нашей экономики, в частности, банковского сектора. Экономист рассказал, что за последнее время в украинскую банковскую систему пришло много европейских инвестиций, которые сегодня оказались в опасности и требуют защиты. С другой стороны, сотрудничество с Фондом – еще и вопрос имиджа. «Если Украина откажется сотрудничать с МВФ, то это будет серьезным негативным сигналом для международной общественности и приведет к удорожанию кредитов для Украины, ухудшению инвестиционного климата», - предупредил Ильдар Газизуллин. Условия МВФ: что-то выполнено, что-то - нет Ильдар Газизуллин перечислил пока не выполненные условия МВФ для предоставления Украине кредита. Первый блок – подготовка к проведению реформ. В рамках сотрудничества с Фондом в следующем году Украина обязалась провести пенсионную реформу, реформу налоговой системы и реформу газового сектора. Но уже сейчас МВФ сомневается в том, что эти реформы будут осуществлены. Второй блок – банковский сектор. Здесь, казалось бы, есть позитивные сдвиги – «проводится работа с проблемными банками» и т.д. В то же время, часто звучит критика в адрес Национального банка о непрозрачности и элементах коррупции. И, наконец, самый проблемный вопрос для рядовых украинцев – вопрос о повышении тарифов на газ для населения. Как известно, дефицит бюджета в значительной мере связан с тем, что «правительство вынуждено финансировать дефицит НАК «Нафтогаз Украины», поскольку компания находится в очень сложном финансовом положении». Ильдар Газизуллин предполагает, что, скорее всего, Кабмин все-таки решится на повышение тарифов на газ. «Может быть, это будет символическое повышение», сказал он, но для создания видимости выполнения условий МВФ этого, скорее всего, не избежать. С другой стороны, пока правительство не спешит форсировать тему повышения тарифов. Вероятная причина – президентская кампания. О политической составляющей экономики – далее. Украинская политика: игра с нулевой суммой Антон Филиппенко считает, что происходящее в украинской политике можно объяснить Теорией игр и, в частности, «игрой с нулевой суммой». Такая игра возникает там, где есть «некооперативное поведение», - объяснил экономист. «У нас нет кооперативного поведения, кооперативной политики в нашей стране, каждый старается играть с нулевой суммой», - сказал он. Речь идет об отсутствии согласованности между тремя центрами власти: Президентом, правительством и Национальным банком. В результате каждый «игрок» «играет» на поражение «противника», а не на общий результат. Антон Филиппенко считает, что таким поведением представители власти унижают Украину в лице мировой экономической общественности. «Где у вас формируется конечная экономическая политика?» - спрашивают зарубежные партнеры. Ответа не знаем даже мы. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко планирует принять участие в президентских выборах, - напомнил Ильдар Газизуллин. Этот факт объясняет и определенные шаги правительства или их отсутствие. В частности, отсюда и затягивание непопулярного вопроса о повышении тарифов на газ для населения. С другой стороны, Партия регионов, членом которой является еще один претендент на пост главы государства, настаивает на повышении социальных стандартов, что также противоречит условиям МВФ. Куда потратят миллиарды МВФ? Когда Украина получит долгожданные 3,8 миллиарда долларов, они будут направлены на две статьи расходов: реструктуризацию внешних корпоративных долгов в государственные и на финансирование дефицита госбюджета, в частности, на поддержку НАК «Нафтогаз Украины», - рассказал Ильдар Газизуллин. Антон Филиппенко напомнил, что основным заданием Фонда является помощь в решении вопроса стабильности национальной денежной единицы и финансовой системы. «Именно эти два канала были и остаются основными, и они полностью отвечают и нашим потребностям, и статусным позициям МВФ». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также:
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