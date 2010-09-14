Microsoft предоставит лицензии для русских НПО бесплатно

Российские неправительственные организации и СМИ получат от компании Microsoft лицензию на бесплатное использование программного обеспечения. Об этом сообщает в корпоративном блоге компании, передает русская служба «Би-би-си». Новый тип лицензии призван защитить НПО и независимые СМИ от антипиратских рейдов, сообщается в блоге. Представители Microsoft признают, что такое решение стало реакцией на публикацию в The New York Times, озаглавленной «Россия использует Microsoft для подавления инакомыслия». Ранее правозащитники обратились к Microsoft с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.