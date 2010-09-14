«Газ Украины» требует срочного погашения долгов от ТКЭ

ДК «Газ Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) до конца сентября полностью, на 100%, оплатить стоимость природного газа, потребленного на протяжении 2008-2010 гг. Согласно сообщению пресс-службы компании, по состоянию на 13 сентября задолженность достигла 4,68 млрд. грн. Наибольшими должниками компании являются предприятия ТКЭ 11 регионов Украины, в том числе Днепропетровской (824 млн. грн.), Донецкой (785 млн. грн.) и Харьковской (741 млн. грн.) областей. Столичная энергокомпания АК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2008-2010 гг. свыше 521 млн. грн. На отчетную дату предприятия ТКЭ лишь на 79% рассчитались с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг. Самый низкий уровень расчетов за потребленный в прошлый отопительный сезон природный газ - у предприятий ТКЭ Луганской (49%), Закарпатской (52%), Житомирской (63%) областей и Севастополя (57%). ДК «Газ Украины» предупреждает, что при наличии у теплокоммунэнерго задолженности за природный газ компания не будет заключать договоры на поставку природного газа в предстоящем отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.